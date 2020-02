Harry Styles został napadnięty w Walentynki! Grożono mu nożem

Harry Styles nie będzie miał zbyt przyjemnych wspomnień z tegorocznego Święta Zakochanych. Wokaliście grożono nożem, by wyłudzić od niego pieniądze.

Do niecodziennego incydentu doszło w Walentynki, gdy Harry Styles wraz z przyjaciółmi imprezował w Londynie. W pewnym momencie do brytyjskiego wokalisty podszedł nieznajomy mężczyzna, który zażądał od niego gotówki. Jak się okazało, użył w tym celu niebezpiecznych sposobów.

Napastnik przystawił Stylesowi ostrze do gardła, by mieć pewność, że uda mu się uzyskać zamierzony rezultat. Piosenkarz, którego majątek wycenia się na 58 mln funtów, ostatecznie spełnił żądanie i wręczył tajemniczemu mężczyźnie trochę pieniędzy. Z doniesień zagranicznych mediów wynika, że były wokalista One Direction był lekko wstrząśnięty po całej sytuacji, co jest jak bardziej zrozumiałe.