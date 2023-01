Harry ujawnił, co wyszeptał zmarłej babci

Gdy pojawiły się pierwsze niepokojące wieści o stanie zdrowia królowej Elżbiety II, Harry i Meghan przebywali w Europie. Wiele osób zastanawiało się, czy dołączą do rodziny królewskiej i jak zareagują na to, co działo się z monarchinią. Czasu było niewiele. Choć cała rodzina królewska ruszyła do Balmoral, by pojawić się u boku Elżbiety II, nie wszyscy zdążyli się z nią pożegnać. Harry był jedną z tych osób, które nie dotarły na czas. Do dziś plotkuje się, że książę o złym stanie Elżbiety dowiedział się nie od bliskich, a z mediów.