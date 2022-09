Konflikt w rodzinie królewskiej nie wygasa. "Harry złamał mi serce"

Na początku września, jeszcze przed śmiercią królowej, Harry i Meghan przylecieli do Europy, żeby promować Invictus Games, igrzyska, które książę zainicjował z myślą o niepełnosprawnych weteranach wojennych. Para zatrzymała się w Londynie na zamku Windsor. Na wieść o tym Karol zaprosił syna i synową do swojej szkockiej posiadłości. Jak donosi "Today", miał nadzieję, że spędzą w trójkę trochę czasu i wyjaśnią sobie wszelkie nieporozumienia, powstałe zwłaszcza po ostatnim wywiadzie Meghan dla "New Yorkera". Markle przywołała w nim słowa Harry'ego, który miał stwierdzić, że bezpowrotnie stracił ojca. Stało się to w momencie, kiedy Karol odmówił synowi wsparcia w sądowej batalii z tabloidami.