Harvey Weinstein wraca do więzienia. Kryzys zdrowotny minął

Harvey Weinstein niespełna tydzień temu został skazany na 23 lata pozbawienia wolności. Producent, który został uznany winnym gwałtów, nagle bardzo źle się poczuł. Jego ciśnienie krwi wzrosło, więc mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jego stan zdrowia monitorowano przez pięć dni. - Ciśnienie krwi wzrosło do niebezpiecznego poziomu, a biorąc pod uwagę angioplastykę, jaką Harvey Weinstein niedawno przeszedł, zabrano go do Bellevue, aby był obserwowany i monitorowany - powiedział rzecznik skazanego, Juda Engelmayer.