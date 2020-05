Heather Locklear ma przepiękną córkę. Pozowała w bluzce mamy

Ava Sambora to córka gwiazdy "Dynastii" i muzyka Richie'ego Sambora. Dziecko gwiazdorskiej pary jest obecne w show-biznesie od lat. I choć jeszcze nie nastąpił przełom w karierze, to z jej warunkami to tylko kwestia czasu.

Heather Locklear urodziła Avę w 1997 r. (Getty Images)