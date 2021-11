Heidi Klum niemal nago. Przykryła się tylko talerzykiem

Czas leci, a Heidi Klum nadal jest piękna i młoda. A przynajmniej wygląda pięknie i młodo, choć wielkimi krokami zbliża się do 50. Modelka jest w doskonałej formie, wciąż pojawia się na okładkach magazynów, bierze udział w sesjach zdjęciowych. Poza tym można ją oglądać w programach telewizyjnych. Od 2006 r. występuje w "Germany's Next Topmodel" (to ona wymyśliła oryginalną wersję show), a w poprzednim roku wróciła do "America's Got Talent". Heidi jest też gwiazdą sieci - na Instagramie śledzi ją 8,7 mln internautów.