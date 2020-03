Heidi Klum w kwarantannie. Czeka na wyniki badań

W ubiegłym tygodniu media obiegła wieść, że Heidi Klum boryka się z kłopotami zdrowotnymi. Modelka pojawiła się na wtorkowym nagraniu, ale opuściła studio zanim włączono kamery. Źle się poczuła, ale podobno nie miało to nic wspólnego z koronawirusem. Pozostali jurorzy uspokajali publiczność, że u Klum stwierdzono zatrucie pokarmowe. Różne źródła „zbliżone do Klum” podawały jednak, że modelka się przeziębiła .

Klum postanowiła informować o swoim stanie zdrowia osobiście. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła wideo, w którym wymieniała czułości z mężem… przez szybę. "Podobnie jak wielu z was byłam chora przez ostatni tydzień. Niestety, mój mąż, który wrócił z trasy kilka dni temu, również źle się czuje. Dla bezpieczeństwa trzymamy się od siebie z daleka, dopóki nie otrzymamy wyników naszych testów (które w końcu udało nam się przeprowadzić)", relacjonowała w sieci.

Modelka podkreśliła, że wprowadziła dodatkowe środki ostrożności, bo nie chce zarażać innych. "Nie chcemy rozprzestrzeniać zarazków i ryzykować, że inni zachorują! Chcę go objąć i pocałować, jednak ważniejsze jest, by postępować właściwie i nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania się wirusa", dodała.