Hej, uśmiechnij się! Razem z czołowymi youtuberami możesz pokazać, jak kochać życie

Małe gesty czynią cuda

Skoro uśmiech jest tak ważny, to dlaczego mimo to niewielu z nas i zdecydowanie zbyt rzadko potrafi korzystać z jego dobrodziejstw? Według badań, małe dzieci śmieją się średnio 400 razy w ciągu dnia. Dorosłym zdarza się to zaledwie 15-krotnie.