Henryk Gołębiewski dorabia jako monter. Żadnej pracy się nie boi

Choć zawsze ciągnęło go do aktorstwa, wie, że w tym zawodzie wiele zależy od szczęścia. "Dziś gram, a jutro już mogę nie grać" – przyznaje. Dlatego na co dzień zajmuje się czymś zupełnie innym.

- Najpierw jako ślusarz narzędziowy, ale to była straszna monotonia. Wciąż w jednym miejscu, a to nie dla mnie! Naprzeciwko pracowała grupa remontowo-budowlana i oni zawsze co innego robili, w delegacje wyjeżdżali, więc przeniosłem się. W budowlance pracowałem do 1985 roku, a potem i jako szklarz, i w piekarni pieczywo rozwoziłem, i w energetyce - wylicza.