Herbuś kusi w kostiumie kąpielowym w Tunezji. Halloween celebruje na rajskiej plaży

Dla Edyty Herbuś ostatnie miesiące są wyjątkowo pracowite. Tancerka została prowadzącą drugiej edycji show "You Can Dance - Nowa generacja", w którym dzieciaki w wieku od 8 do 13 lat walczą o miano najlepszego tancerza. Dodatkowo, dostała nowy program podróżniczy w stacji TVP Kobieta zatytułowany "Tańcząca ze światem" i ostatnie tygodnie spędza właśnie na nagrywaniu show.