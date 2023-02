Hilary Swank pokazuje brzuch. Ma 48 lat i jest w bliźniaczej ciąży

Hilary Swank to zdobywczyni dwóch Oscarów, znana z takich filmów jak "Za wszelką cenę" czy "Karate Kid IV". W tym roku po raz pierwszy zostanie mamą. Chociaż to dość późna ciąża, w dodatku bliźniacza, aktorka nigdy nie potwierdziła, że zostanie mamą dzięki metodzie in vitro.