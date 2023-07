"Hipokryzja". Staszewski punktuje Pazurę za słowa o LGBT

- Zgodzę się z Pazurą, że w latach 90. podejście do osób LGBT było inne od tego co jest teraz - mówi Staszewski. - To był świat przed powszechnym dostępem do internetu, a co za tym idzie: świat obrzydliwych kłamstw i propagandy. To także czas przed Pierwszą Paradą Równości w Warszawie. Gdyby wtedy wprowadzono równe prawa dla LGBT, to nie spotkałoby się to z większym odzewem społecznym. Niestety SLD, chwilę potem doszło do władzy, sprzedało ideę równych praw w zamian za poparcie Kościoła Katolickiego dla akcesu Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu temat rozgrzał się do czerwoności, jeszcze w 2006 roku Lech Kaczyński, ówczesny prezydent Warszawy, jako pierwszy zakazał Parady Równości i została ona brutalnie rozwiązana przez policję.