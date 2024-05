Historyczny występ w "Familiadzie". Nikt tego nie powtórzył. Zdobył 0 punktów!

W kolejnych zagadnieniach nie było lepiej. Mężczyzna podał, że na wietrze unosi się samolot, a talent może być "naukowy". Żadna z tych odpowiedzi nie padła wśród ankietowanych. Na koniec Karol Strasburger zapytał: "Co gasimy?", na co pan Andrzej odparł "zapał". O dziwo to hasło również nie padło wśród badanych.