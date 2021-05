Hity muzyki filmowej na szczycie Beskidu Sądeckiego

Podczas tegorocznego Koncertu Pod Wieżą wybrzmią najsłynniejsze kompozycje muzyki filmowej autorstwa m.in.: Hansa Zimmera, Ennio Morricone, Francisa Lai, Yanna Tiersena, Astora Piazzolli, Andrzeja Kurylewicza czy Jerzego Matuszkiewicza. Słuchacze z pewnością rozpoznają dźwięki z ich ulubionych filmów: „Emmanuelle”, „Bilitis”, „Czekolada”, „Amelia”, „Polskie Drogi”, „Janosik”, „Vabank”, „Bandyta”, „Piraci z Karaibów”, „Zapach Kobiety”, „Zatańcz ze mną” i wiele więcej. Jednak Koncert Pod Wieżą to nie tylko kompilacja najpiękniejszych utworów światowego kina, ale i hołd zwrócony w kierunku francuskiego kompozytora Francisa Lai, który uświetnił erotyk „Emmanuelle” kultowymi, zmysłowymi melodiami. Całe wydarzenie ze swoją muzyką przesiąkniętą wielkimi emocjami, pasją do koncertowania, a przede wszystkim ze swoją nazwą, nawiązuje właśnie do tego filmu. Dyrektor artystyczny wydarzenia - Wiesław Prządka miał okazję osobiście spotkać się z Francisem Lai i to on dopilnuje, aby utwory tego mistrza filmowych kompozycji wybrzmiały w pełni swojej krasy. „EMMANUELLE - Muzyka Filmowa” będzie jedną z niewielu okazji, aby nie tylko wysłuchać kompozycji Francisa w wykonaniu najświetniejszych muzyków, ale i poznać artystę trochę bliżej - podczas imprezy zostaną pokazane jedne z ostatnich zdjęć z życia muzyka.