HOMO TWIST to ciężki i mroczny powiew sztuki muzycznej oparty o kapitalną sekcję rytmiczną, spełniającą wręcz wymogi jazzowe. Natomiast elektryczny gitarowy styl MALEŃCZUKA jest chropowaty, ciemny i głośny – można byłoby nazwać to heavy metalem, co do brzmienia, lecz z pewnością nie co do treści. Całość dopełniają bowiem genialne teksty MALEŃCZUKA, ponure przekłady z amerykańskiej poetki EMILY DICKINSON oraz słynny wiersz NORWIDA – BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD, obecnie dedykowany wszystkim poległym w boju BOHATEROM UKRAINY. HOMO TWIST – STILL EXIST.