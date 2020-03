Honorata Skarbek na odważnym zdjęciu. Wywiązała się nieprzyjemna dyskusja

Honorata Skarbek swoją karierę zaczęła od bloga. Równocześnie do tego śpiewała. Na obu płaszczyznach szło jej całkiem dobrze – talent i uroda zdecydowanie pomagały. Jej blog nie rozwija się już od kilku lat, ale jest za to konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 360 tys. osób. Wszyscy oni doceniają jej poczucie humoru, spory dystans do świata i samej siebie, ale także dużą odwagę. Czasem jednak irytacja bierze górę, a Honey tego nie ukrywa.

Pod jednym z ostatnich zdjęć, które Honorata Skarbek wrzuciła do sieci, komentarze były bardzo różne. Piosenkarka pokazała się fanom nieco roznegliżowana, tak więc komplementom nie było końca. Jednak nie mogło być zbyt pięknie. Jeden z obserwatorów Honki wyszedł z założenia, że może napisać wszystko to, co mu ślina na język przyniesie. Efektem tego był komentarz niskich lotów: "A ja bym chętnie pupcię zobaczył". Nie trzeba być spostrzegawczym, żeby zauważyć, że takie opinie są nie na miejscu. Nie dziwimy się więc, że Honorata się zirytowała i odpowiedziała na ten komentarz. "To się wypnij do lustra" – napisała na początku. Kiedy jednak dyskusja nie ustawała pojawiły się także inne słowa. Rozochocony fan stwierdził, że Honorata ma warunki i wrodzone umiejętności. Skarbek nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. "Owszem, do rozpoznawania nieudaczników, których stać jedynie na desperacką masturbację do ekranu komputera lub telefonu" – dodała.