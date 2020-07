Honorata Skarbek otworzyła się przed fanami. Jej mama jest ciężko chora

Honorata Skarbek funkcjonuje w polskim show-biznesie od wielu lat. Wokalistka ma na koncie kilka popularnych piosenek i medialne związki. Rzadko jednak opowiada o swojej najbliższej rodzinie. Uważa, że to sprawy zbyt osobiste, by zwierzać się z nich w wywiadach czy na Instagramie. Teraz jednak zrobiła wyjątek. Piosenkarka wyznała, że jej mama zmaga się z rakiem.

- Przez te wszystkie lata nie chciałam o tym mówić, było to dla mnie zbyt osobiste. Wiem jedno, że nie życzę tego nikomu, aby kiedykolwiek musiał przechodzić przez to, przez co przechodzimy my. Kochani, dbajcie o siebie i swoich bliskich. Jestem strasznie dumna z mojej mamy i jest ona moim największym autorytetem i symbolem kobiecej siły.