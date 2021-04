Honorata Skarbek w basenie. Ale to nie skąpe bikini przyciąga wzrok

Honorata Skarbek należy do celebrytek sprawnie posługujących się mediami społecznościowymi, nie tylko do kontaktu z fanami, ale i budowania swojej marki. Można śmiało powiedzieć, że Honey jest jedną z najbardziej znanych internetowych influencerek .

Zaczynała jednak najpierw od bloga, później próbowała swoich sił w muzyce. I chociaż z pewnością wciąż ma grono fanów swojej twórczości, to trzeba przyznać, że zdecydowanie większą popularność zapewnia jej działalność w sieci niż śpiewanie.

To właśnie w mediach społecznościowych gromadzi się najwięcej jej "followersów". To stamtąd mogą czerpać wiedzę, co u niej słychać zawodowo i… prywatnie. A Honey nie tylko lubi kusić swoich fanów, wrzucając raz po raz roznegliżowane zdjęcia, ale też wodzić ich za nos, jeśli chodzi o jej życie osobiste.