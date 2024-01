Hubert Urbański i jego młodsza o 15 lat Julia Chmielnik rozstali się w atmosferze skandalu. Tak o niej mówił

Pierwsza rozprawa odbyła się 19 czerwca i zakończyła się skierowaniem małżonków na mediację. Rozwód został ogłoszony 8 października 2013 roku. Urbański uzyskał prawo do spotkań z córkami co drugie popołudnie oraz co drugi weekend. Trzy tygodnie później, w wywiadzie dla tygodnika "Newsweek", nie szczędził krytycznych słów pod adresem swojej byłej żony. Twierdził, że nie wspierała go, gdy cierpiał po śmierci ojca i zmagał się z depresją.