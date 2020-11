Hugh Grant miał koronawirusa. "Zaczęło się od dziwacznych objawów"

- Mieliśmy testy na przeciwciała i wyszło, że je dalej mamy. To dało pewność, że był to COVID - powiedział.

- Szedłem ulicą któregoś dnia i zwróciłem uwagę, że kompletnie nic nie czuję. Wtedy człowiek zaczyna panikować, bo ludzie dopiero co mówili o tym, że utrata węchu jest jednym z objawów. Wąchałem kwiaty i nic. Potem byłem bardziej zdesperowany. Zacząłem obwąchiwać śmietniki. Wróciłem w końcu do domu i psiknąłem sobie prosto w twarz perfumami żony. I nic - mówił w programie.

Hugh Grant Describes What It Was Like Getting Coronavirus