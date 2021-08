Hugh Jackman przeszedł kolejną biopsję. Dziękuje fanom za wsparcie

Hugh Jackman, czyli kultowy Wolverine, walczy z nawracającym nowotworem skóry od 2013 roku. W przypadku aktora rak atakuje skórę na nosie. Jackman nieraz był widziany z opatrunkiem na twarzy. Niejednokrotnie apelował do fanów, by chronili się przed promieniami odpowiednimi filtrami i by regularnie badali skórę o dermatologa.