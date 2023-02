I po miłości. Avril Lavigne odwołuje zaręczyny

Jak podaje Page Six, Lavigne i Mod Sun rozstali się. Zaskoczeni mogą być z pewnością fani gwiazdorskiej pary, ale podobno i 35-letni muzyk jest w szoku. Przedstawiciel Lavigne poinformował dziennikarzy, że zaręczyny są odwołane. Natomiast współpracownik Mod Sun powiedział: "Byli razem i zaręczeni jeszcze trzy dni temu, gdy ruszał w trasę koncertową, więc jeśli coś się zmieniło, to jest to dla niego news".