I po miłości. Mama Łukasza opublikowała wymowny komentarz

Oliwia napisała, że długo toczyli walkę o ich związek. "Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się" - przekazała.

Podkreśliła też: "Dalsze wydarzenia tylko pokazały mi, że to była właściwa decyzja i już nie ma szans na naprawę naszego małżeństwa. Życie niestety nigdy nie toczy się tak, jak sobie to zaplanowaliśmy w głowie".

Oliwia napisała także, że rozstali się w zgodzie ze względu na syna. Komentarze pod wpisem wyłączyła, by oszczędzić sobie dodatkowych afer. To jednak nie zatrzymało fali komentarzy w internecie.

Do sprawy odniosła się mama Łukasza, Anna.

Pani Anna, jak można przeczytać w sieci, dodała też wymowny wpis na swoim instagramowym profilu. Można w nim przeczytać: "Poznając nowych ludzi nigdy nie biorę pod uwagę tego, co o nich słyszałam. Bywało, że poznawałam ludzi, którzy mieli niezbyt dobrą reputacje a okazali mi tyle dobra, że z pewnością zapamiętam ich do końca życia. I takich, o których mówiono mi, że mają wielkie serce, a tak naprawdę nie mieli go wcale".