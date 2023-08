Ian Watkins odbywa karę 29 lat więzienia. Bito go i dźgano w celi

To jedna strona mrocznego medalu. Zupełnie odmienną kategorią w świecie muzyki jest kwestia seksu. Można śmiało stwierdzić, że wielu z największych rockmanów w historii w czasach swojej szalonej młodości (i nie tylko) wykorzystywało seksualnie nieletnie osoby. Bill Wyman, długoletni basista The Rolling Stones, zaczął sypiać z przyszłą żoną, gdy ta miała ledwie 14 lat, a on 48. David Bowie miał chodzić do łóżka z groupies, gdy te miały po 13 lat. O "wyczynach" Stevena Tylera, lidera Aerosmith, to szkoda wspominać. Można byłoby tak wymieniać jeszcze długo.