Ida Nowakowska jest gwiazdą TVP. Pamiętacie jej początki w show-biznesie?

Ida Nowakowska od 2018 roku jest gwiazdą TVP. Prowadziła program „Bake off junior”, była jurorką w show „Dance, dance, dance”, a obecnie jest gospodynią „Pytania na śniadanie”. To właśnie na antenie programu śniadaniowego ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Dziś niewiele osób pamięta, jak zaczęła się kariera Idy w telewizji. Nowakowska zyskała popularność dzięki udziałowi w show TVN „You Can Dance”. W 2007 roku była uczestniczką pierwszej edycji programu. Miała zaledwie 17 lat i co prawda nie wygrała, ale została dostrzeżona. Wkrótce potem wyjechała do USA, gdzie skończyła studia na Uniwersytecie Kalifornijskim i poznała przyszłego męża. Wiosną 2021 roku Nowakowska i jej ukochany zostaną po raz pierwszy rodzicami.

Rozwiń