Ida Nowakowska jest w ciąży i pokazała brzuch. Musiała się tłumaczyć

Ida Nowakowska skrupulatnie przygotowuje się do najważniejszej roli w życiu. Już za trzy miesiące po raz pierwszy zostanie mamą. Jako że długo starała się z mężem o dziecko, już nie może się doczekać narodzin maluszka. Wiemy już, że na świecie pojawi się chłopiec . Jego imię wciąż pozostaje tajemnicą, ale jesteśmy pewni, że rozwiązanie tej zagadki to jedynie kwestia czasu.

Choć Nowakowska jest już w szóstym miesiącu ciąży, nie zwalnia tempa. Wciąż współprowadzi "Pytanie na śniadanie" i angażuje się w różne projekty. Ostatnio zachęcała fanów na Instagramie, aby oglądali najbliższy odcinek "Anything Goes. Ale Jazda!" z jej udziałem. Do wpisu dołączyła krótkie wideo, na którym pokazuje swój idealnie... płaski brzuch. Jak to możliwe?