Ida Nowakowska o teściach. Starała się o akceptację rodziny męża

- Byłam zestresowana, no bo to tak jest, że chcesz zostawić dobre wrażenie, tym bardziej, że wiedziałam, że jestem bardzo zakochana w Jacku, a on bardzo kocha swoją rodzinę. Chciałam, aby ta rodzina, którą on tak mocno kocha, zaakceptowała mnie również - wyznała Nowakowska, ostatecznie dobrze oceniając swoją relację z teściami.