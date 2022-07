Ida Nowakowska oszukana przez znaną osobę. "I tak jestem ufna"

Ida Nowakowska za czasów prezesury Jacka Kurskiego stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Prowadząca "Pytania na śniadanie" i "The Voice Kids" oraz jurorka "You Can Dance - Nowa Generacja" bardzo często pojawia się na największych imprezach stacji, a także próbuje swoich sił w autorskich formatach "Ameryka da się lubić" oraz "Od niemowlaka do przedszkolaka" w TVP Kobieta.