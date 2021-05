Ida Nowakowska pokazała syna. Zabrała do szpitala osobliwą lekturę

Ida Nowakowska do ostatnich chwil przed porodem pracowała. Podczas prowadzenia poniedziałkowego wydania "Pytania na śniadanie" poczuła skurcze. Po zakończeniu nagrań od razu trafiła do szpitala, gdzie powiła syna. Poród przebiegł bardzo sprawnie i zaledwie po kilkunastu godzinach prezenterka wróciła już z dzieckiem do domu.