Ida Nowakowska uwielbia karmić piersią. Planuje robić to jak najdłużej

- Mieliśmy szczęście, że od początku nam to bardzo dobrze szło. Mam nadzieję, że będę karmić jak najdłużej będę mogła. To jest coś przepięknego. Oczywiście, to też jest pewne utrudnienie. Wiem, że jest bardzo dużo problemów, zdaje sobie z tego sprawę i to też podkreślam, mówiąc o tym, że kocham karmić piersią. Widzę, jak mój synek też to bardzo lubi. Nie można odbierać innym kobietom tego, że każda z nas jest pełnowartościową mamą. Niezależnie od tego jak karmi, co robi, każda z nas stara się robić to wszystko najlepiej i to jest taka podstawa - dodała.