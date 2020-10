Ida Nowakowska w ogniu krytyki. Prezenterka odpowiada na fake newsa

Nowakowska dołączyła do grona gwiazd, które zabrały głos na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post znana prezenterka najpierw zaapelowała do innych gwiazd, by zanim wypowiedzą się na temat zaostrzenia prawa do aborcji, najpierw "zdobyły wiedzę" i "wgłębiły się" w temat. Ona, choć unikała jednoznacznego stanowiska wobec głośnego orzeczenia Trybunału, zaznaczyła, że opowiada się przede wszystkim za ochroną życia.