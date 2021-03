Ida Nowakowska wybrała imię dla dziecka? "Jestem fanką typowo polskich imion"

Ida Nowakowska skrupulatnie przygotowuje się do najważniejszej roli w życiu. Już za trzy miesiące po raz pierwszy zostanie mamą. Jako że długo starała się z mężem o dziecko, już nie może się doczekać narodzin maluszka. Wiadomo również, że na świecie pojawi się chłopiec. Jego imię wciąż pozostaje tajemnicą, ale ze względu na rodzinę jej męża, który jest Amerykaninem, chce, by było ono polskie, ale łatwe do wymówienia po angielsku.