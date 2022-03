Ida Nowakowska z Joanną Kurską na marszu przeciwko wojnie w Ukrainie. Obie protestowały z dziećmi w wózkach

Ale na marszu pokazała się też inna postać znana z TVP - Anna Popek. Dziennikarka później napisała w sieci: "Potężny marsz przeszedł dziś z Placu Trzech Krzyży poprzez Aleje Szucha i Ambasadę Ukrainy aż do Ambasady Federacji Rosyjskiej. Ludzie domagali się zaprzestania wojny, matki nawoływały do sumień najeźdźcy, by nie zabijano niewinnych dzieci. Bo matka tylko raz w życiu pragnie usłyszeć płacz dziecka - zaraz po jego narodzeniu. Czy zatrzymamy wojnę?".