Iga Krefft na odważnych zdjęciach. Jest topless

Co zrozumiałe, wokalistka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie ma szansę pozyskać nowych fanów. Na swoim Instagramie publikuje zdjęcia ukazujące kulisy jej pracy oraz życia prywatnego. W swoim najnowszym poście Krefft pokazała fotki z urlopu we Włoszech. Czarno-białe kadry nie są jednak klasycznymi ujęciami z wakacji. 27-latka zapozowała w hotelowej łazience ubrana jedynie w dolną część bielizny. "Portofino na mnie, Portofino we mnie" - napisała krótko.