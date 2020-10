Mówi bez ogródek. Kilka zdań Lewej do Świątek

Iga Świątek stała się narodową dumą. Zwycięstwem 19-latki w Paryżu żyją teraz wszyscy. Lewandowska, Kwaśniewska, Janiak, Gąsowski i wiele innych gwiazd gratulują mistrzyni tenisa.

Iga Świątek na zawsze zapisała się w historii tenisa. 19-latka pokonała w finale French Open Amerykankę Sofię Kenin i została pierwszą sportsmenką z Polski z tytułem wielkoszlemowym w singlu. Za występy w Paryżu Świątek zainkasowała czek na ponad 7 mln zł.

Polskie gwiazdy składają w mediach społecznościowych gratulacje Świątek. Anna Lewandowska napisała tak:

"Ta dziewczyna ma moc! Iga Świątek, przeogromne gratulacje! Zasłużyłaś na to zwycięstwo! Jesteś kolejnym, najprawdziwszym dowodem na to, że dzięki ciężkiej pracy można osiągnąć wszystko! Polka w historii! Wielka rzecz!" - czytamy we wpisie.

"W łóżku z Oskarem". Dagmara Kaźmierska o show "Królowe życia": Sława nie jest mi potrzebna

"Co za dziewczyna, co za talent, co za głowa, co za umiejętności, co za sukces, 19 lat!" - czytamy z kolei we wpisie Aleksandry Kwaśniewskiej.

Swoje gratulacje i słowa uznania przekazał także Piotr Gąsowski, prywatnie fanatyk tenisa.

"Nie mam słów! Śmieję się i płaczę ze szczęścia! Zrobiłaś to! Osiągnęłaś to, czego żadnej polskiej tenisistce i żadnemu polskiemu tenisiście nie udało się osiągnąć! Mistrzostwo Roland Garros! To jest petarda!" - czytamy na Instagramie aktora.

"Pani Igo, bardzo gratulujemy i pięknie dziękujemy za niesamowite emocje, radość i dumę" - napisał z kolei Olivier Janiak.