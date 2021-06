Iga Świątek nakręca się do walki muzyką. Wiemy, czego słucha przed meczem

Iga Świątek na korcie to prawdziwa wojowniczka. Nic dziwnego, skoro przed meczem do jej uszu docierają wersy w stylu: "Do walki z hordami nieprzyjaciół, ze śpiewem i okrzykiem na ustach!". 20-latka ujawniła, czego słucha przed sportową rywalizacją. Okazuje się, że jej gust muzyczny pokrywa się z upodobaniami wielu starszych Polaków.