Iga Świątek zobaczyła na trybunach znanego aktora. Tak jej odpowiedział

Iga Świątek zwyciężyła w finale US Open, pokonując Tunezyjkę Ons Jabeur wynikiem 6:2, 7:6 (5). To już trzecia wielkoszlemowa wygrana młodej Polki (wcześniej triumfowała na Roland Garros w 2020 i 2022 r.), która ma już miliony fanów na całym świecie. Do grona fanów 21-latki zalicza się między innymi Robert Lewandowski.