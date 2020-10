Igor z "Love Island" oszalał z miłości. Dla ukochanej porzucił życie w Anglii

Wielki finał 2. edycji "Love Island" przeszedł do historii. Zwycięzcami zostali Julia Nowakowska i Dominik Grot. Tuż za nimi, mimo krótkiego stażu znajomości, uplasowali się Magdalena Karwacka i Igor Łubkowski. Choć byli tacy, którzy nie wierzyli w uczucie tej pary, szybko przekonali się, że tych dwoje jest dla siebie stworzonych. Po powrocie do Polski zakochani nie odstępują się nawet na krok i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce rozpoczną wspólne życie.