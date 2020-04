Ikona polskiej muzyki obchodzi urodziny. Jan Borysewicz skończył 65 lat

Jan Borysewicz - to nazwisko już na stałe wpisało się w historię, a sam muzyk stał się ikoną. Jego ścieżka kariery jest niezwykle interesująca. Mogło się okazać, że Borysewicz będzie rozwijał swój talent na Wyspach Brytyjskich, tuż po tym jak taką propozycję złożył mu bluesman Alexis Korner. Młody Jan nie mógł przyjąć oferty, ponieważ na to nie zgodził się jego ojciec. I choć początkowo może nie było to spełnieniem marzeń, wyszło na dobre. Borysewicz zadebiutował w zespole Nurt, potem dołączył do Budki Suflera. Żeby założyć Lady Pank Borysewicz odmówił bycia częścią Perfectu.