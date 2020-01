Il Volo gotowe do trasy z utworami dziesięciolecia

Il Volo melduje gotowość do rozpoczęcia trasy koncertowej promującej najnowszy, jubileuszowy krążek zespołu "The Best of 10 Years”!

Włoskie trio wkrótce wystąpi w Polsce (Materiały prasowe)

Pierwszy etap tej podróży przewiduje występy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W planach są także koncerty w Europie, w tym oczywiście w Polsce!

"Hej, Ilvolovers, jesteście gotowi? Przybywamy, do zobaczenia na scenie” – taki wpis zamieściło trio na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. A to oznacza ni mniej, ni więcej, jak początek trasy koncertowej promującej najnowsze wydawnictwo "The Best of 10 Years”.

Znalazły się na nim takie hity jak: "Il mondo”, "Grande amore”, "Caruso”, "O sole mio”, "Be My Love”, "Un amore cosi grande” czy "Arrivederci Roma”.

Pierwszy etap występów zaplanowany został w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble rozpoczną swą podróż od występu w kanadyjskim Toronto 28 stycznia, później zaśpiewają w Laval, a na kolejne wieczory przeniosą się już do Stanów Zjednoczonych. Tam przejadą przez 14 stanów i odwiedzą 21 miast, m.in. w Boston, Nowy Jork, Waszyngton, Detroit, Chicago, Atlantę, Dallas, San Diego, Los Angeles i La Vegas. Tę część tournée Il Volo zakończy 15 marcu.

W USA trio było już na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. Kilka dni Włosi spędzili tam na promocji swojej najnowszej, kompilacyjnej płyty. Opowiadali także o dziesięciu latach wspólnych występów na scenie.

Z pewnością udział w programach telewizyjnych i radiowych oraz kampania billboardowa na ulicach amerykańskich miast przyczyniła się do zainteresowania koncertami. W końcu, zanim Il Volo pokochała publika w Europie, na talencie chłopaków poznali się jako pierwsi fani w USA oraz w Ameryce Południowej.

Tegoroczne lato Il Volo spędzi na koncertach w Europie, m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Rumunii. Kolejne kraje z pewnością wkrótce zostaną dołączone do tej listy. Rodzinne Włochy tym razem wokaliści pozostawili na koniec wakacji oraz jesień. Tu koncerty są szczególne, często z dodatkowymi gośćmi, a atmosfera nieporównywalna z innymi występami na świecie.