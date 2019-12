Il Volo zaprezentuje hity 10-lecia

Przystojne trio z Włoch świętuje swój okrągły jubileusz. Z tej okazji wokaliści wydali płytę, na której znalazły się hity dziesięciolecia. Będzie można ich posłuchać latem przyszłego roku w Atlas Arenie w Łodzi. Prezentujemy spot promocyjny tego wydarzenia.

Koncert Il Volo w Polsce to duże wydarzenie dla ciągle rosnącej grupy fanów. Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble kilka tygodni temu wydali płytę z okazji 10-lecia zespołu – "The Best od 10 Years”.