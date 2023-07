Ile?! Cena za burgera u Wojewódzkiego zaskakuje

Tym samym idąc do lokalu gwiazdora możemy skosztować m.in. street foodu, który ładnie nadszarpnie kieszeń. Hot Dog z chipsami krewetkowymi zależenie od wersji kosztuje 42 lub 44 zł. To jednak w porównaniu z ceną burgera. Wołowa opcja kosztuje 55 zł. Jest jednak jeszcze bardziej wymyślny burger, czyli Surf & Turf. Oprócz wołowiny, boczku wędzonego i warzyw znajdziemy w nim nietypowy składnik, bo krewetki. Za tę przyjemność trzeba zapłacić za 73 zł. Jest to najdroższe danie w całej karcie restauracji Wojewódzkiego.