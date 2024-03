Ile Małgorzata Ostrowska-Królikowska zarobiła w "Tańcu z Gwiazdami"? Ujawniono stawkę

Szybko zaczęły się również spekulacje na temat zarobków aktorki w "TzG". Według niepotwierdzonych informacji serwisu Shownews.pl, serialowa Grażynka inkasowała za każdy odcinek ok. 10 tys. zł. Do końca trwającej edycji pozostało jeszcze 9 występów na żywo. Gdyby tylko Małgorzata Ostrowska pozostała do końca, miałaby zarobić nawet 90 tys. zł. i to jedynie ze swojego gwiazdorskiego honorarium.