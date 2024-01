Ile Maria Winiarska dostaje z ZUS? "Emerytury artystów są żałosne"

Ostatnio temat emerytur osób znanych z ekranu i ich wysokości stał się gorącym tematem dyskusji, który porusza wiele osób. Wielu celebrytów wyraża swoje niezadowolenie z kwot, które otrzymują z ZUS-u, argumentując, że są one niewspółmiernie niskie w porównaniu do wkładu, jaki wnieśli w rozwój kultury i sztuki. Niektórzy twierdzą, że to sami celebryci są odpowiedzialni za niskie kwoty swoich emerytur, ze względu na niskie składki, które wpłacali. Jednak niektóre z tych znanych postaci, w tym Maria Winiarska, próbują obalić ten argument.