Ile wzrostu ma Jacek Braciak? A Linda, Karolak i Hołownia? Będziesz zaskoczony

Po prawdziwych nazwiskach gwiazd filmu i telewizji, panieńskich nazwiskach celebrytek oraz pytań o to, ile mają wzrostu, przyszedł czas na panów. I tak jak w przypadku tego ostatniego quizu, zadanie, które dla was przygotowaliśmy, na pewno nie będzie należeć do najprostszych. Bo któż tak naprawdę wie, ile faktycznie wzrostu mają te największe gwiazdy męskiej części show-biznesu?