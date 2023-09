Ile zarabia Kwiatkowski? Nawet tego nie ukrywa

Kilka lat temu magazyn "Party" wyliczył, że Kwiatkowski może zarabiać rocznie nawet 10 milionów zł. Za same koncerty inkasował wtedy ok. 30 tys. zł. Jednak według ostatnich ustaleń Shownews.pl, obecnie ma zarabiać za występ jeszcze więcej, bo ok. 50 tys. zł. Gwiazdor może także liczyć na wpływy z reklam. Przez jakiś czas zarabiał również na swojej marce odzieżowej, ale ten biznes wydaje się zamknięty.