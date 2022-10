Ilona Felicjańska o swoim uzależnieniu i byłym mężu. "Czasem miłość to za mało"

Felicjańska zdradziła też, do jakich wniosków doszła podczas swoich terapii. Powiedziała też o rozstaniu z drugim mężem. - Chodzi o brak ojca w dzieciństwie. W moim domu rodzinnym nie miałam stabilizacji i nie było tam mężczyzny, który traktowałby mnie jak księżniczkę. Gdy spotykałam mężczyznę, pojawiały się więc mechanizmy, które sprawiały, że traciłam silna osobowość i wchodziłam w bycie dziewczynką potrzebującą opieki. I dlatego picie pojawiło się i w pierwszym i w drugim małżeństwie. Teraz jestem z drugim mężem w separacji, bo niestety, jeśli tylko jedna osoba dba o rozwój, chce uwolnić się od nałogu, ta druga ciągnie w dół […]. Bardzo to przykre, ale czasem miłość to za mało, trzeba podjąć trudne, drastyczne kroki i wybrać miłość i szacunek do siebie.