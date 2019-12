Ilona Felicjańska została aresztowana w USA! Nie będzie mieć udanego Sylwestra

Ilona Felicjańska i jej mąż Paul Montana zostali aresztowani w Stanach Zjednoczonych. Oskarża się ich o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta.

Ilona Felicjańska została aresztowana w USA

Ilona Felicjańska i Paul Montana przebywali na urlopie na Florydzie. Niestety wakacje nie do końca im się udały. 18 grudnia w późnych godzinach wieczornych zostali oboje aresztowani na terenie hrabstwa Monroe. Zarzuca się im naruszenie nietykalności cielesnej policjanta poprzez "dotknięcie lub uderzenie". Grozi im za to do roku więzienia lub grzywna do 1 tys. dol.