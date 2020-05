Ilona Łepkowska: "W interesie PiS-u jest przeprowadzenie wyborów teraz, w bałaganie, chaosie"

i rzeczywiście jest to coś takiego że tak jakby Mam wrażenie jakby ta pandemia nieoczekiwany sposób na posłużyła Kaczyńskiemu ponieważ po prostu można wykorzystać ten moment kiedy mnóstwo ludzi zajmuje się zupełnie innymi sprawami myśli o swoim losie takim bardzo podstawowym o swoim bycie o swojej pracy środka do życia i tak dalej A to czy w Pałacu na Krakowskim Przedmieściu będzie mieszkał o kolejne 5 lat Andrzej Duda czy ktoś inny jest dla nich mało ważne jasne jest też oczywiście że w interesie pis-u jest przeprowadzenie tych wyborów teraz właśnie w tym bałaganie i chaosie takim niejasnym stanowisku opozycji która które oznaczasz na pewno będzie niska frekwencja to właśnie po stronie śpiewający propozycje czyli Myślę że skończy się to wtedy niestety na pierwszej turze i wiadomo również że gdyby te wybory Zostały przesunięte z powodu klęski żywiołowej czy jakieś decyzje ustawowej o miesiąc czy dwa wtedy kiedy skutki gospodarką i skutki dla każdego z nas dużo bardziej odczuwalne A te wszystkie rzeczy i ile ich tam będzie tarcze ochronne rozpościera one przed nami przez rząd okazał się dziurawej wtedy to zwycięstwo Może nie być już takie pewne więc nie jest nic dziwnego w tym że Kaczyński dąży do tej rozstrzygnięć teraz