Ilona Łepkowska wystosowała list do Agaty i Kingi Dudy. "Krzyki nie docierają?"

Wydarzenia ostatnich dni doprowadziły do ogromnego poruszenia wśród Polaków. Od czwartku w całym kraju trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego . To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z Konstytucją.

Głos w tej sprawie zabrała także Ilona Łepkowska. Scenarzystka opublikowała na swoim profilu na Facebooku list otwarty do Agaty Kornhauser-Dudy i Kingi Dudy. "Pani Agato, Pani Kingo, dlaczego tak uparcie milczycie? Dlaczego nie zabieracie głosu, gdy oburzone i zdesperowane kobiety w całym kraju wyległy na ulice? Gdy policja rozpyla na nie gaz, a narodowcy zrzucają ze schodów? Czy krzyki demonstrujących nie docierają do Pałacu Prezydenckiego przez zamknięte szczelnie okna?" — czytamy na początku listu.

"Gdy kraj zaczyna płonąć z oburzenia po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, Wy obie nadal milczycie! Naiwnie — bo często bywam naiwna i zawsze chcę wierzyć, że w ludziach jest więcej dobra niż zła — liczyłam na to, że tym razem jednak zabierzecie głos. Obie. Że razem, matka i córka, znajdziecie w sobie odwagę i niezależność, by przeciwstawić się działaniom obozu politycznego, który po raz drugi wyniósł Waszego Męża i Ojca na najwyższy urząd.

Na samym końcu poprosiła, by żona i córka prezydenta Polski zabrały głos w tak istotnej dla wielu kobiet kwestii. "Są chwile, kiedy milczeć po prostu nie wolno. Kiedy milczeć się nie godzi. Kiedy trzeba spłacić dług, który zaciągnęło się wobec ludzi głosujących na Waszego Męża i Ojca, a więc — w pewnym sensie — i na Was. Olbrzymia część wyborców Andrzeja Dudy jest przeciwna złamaniu kompromisu w sprawie aborcji, wiecie to doskonale. Nie milczcie więc dłużej. Macie GŁOS. To bardzo wiele. Skorzystajcie z niego. To naprawdę ostatni moment" - dodała.